Макей и Лавров примут участие в конференции по межрегиональной интеграции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. В четверг в конференции высокого уровня по теме "интеграции интеграций" примут участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, онлайн-конференция высокого уровня "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития", организаторами которой являются Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию.

Белорусские дипломаты уверены, что "развитие сотрудничества между регионами мира позволит снизить межгосударственную конфронтацию, избежать появления новых разделительных линий и применения нелегитимных односторонних мер".

В том числе, на данной площадке представители различных региональных интеграционных объединений обменяются опытом в решении экономических проблем, а также воспользоваться практикой друг друга и договориться о совместных проектах."

"Диалог в этой области будет способствовать более согласованной экономической политике государств и их объединений, что в конечном итоге, послужит выполнению Целей устойчивого развития и повышению всеобщего благосостояния", - отметили в пресс-службе.

На белорусскую инициативу откликнулись партнеры из Европы, Азии, Африки и Америки.

Виртуальным участником конференции может стать каждый: достаточно зайти в 14.30 по минскому времени на канал МИД Беларуси в YouTube , где будет вестись прямая трансляция.

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