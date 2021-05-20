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МИД Великобритании и украинский МИД осудили власти Беларуси за блокировку TUT.by

20.05.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Великобритания воспринимает блокировку TUT.by как нарушение прав человека. Украина также осудила действия белорусских властей и призвала их «прекратить атаки».

«Ужасно видеть продолжающееся наступление на СМИ в Беларуси и обвинения в отношении TUT.by - основного независимого новостного ресурса в стране. Белорусские власти должны прекратить кампанию подавления и освободить тех, кто удерживается по политическим причинам», - написал глава британского МИД Доминик Рааб в своем Twitter.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сказал, что Украина «осуждает закрытие и преследование белорусского независимого СМИ».

«Tut.by - известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть прекратить атаки на свободу слова», - заявил политик в своем Twitter.

Напомним, 18 мая Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу. 

Часть сотрудников портала задержаны, некоторые находятся на Окрестина.

19 мая в эфире СТВ заявили, что в результате обысков в домах сотрудников TUT.by и в офисе изъято около $500 тысяч.

Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг поддержала портал и призвала власти «прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил убежище сотрудникам портала.

 
 
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Великобритания воспринимает блокировку TUT.by как нарушение прав человека. Украина также осудила действия белорусских властей и призвала их «прекратить нападки».
 
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