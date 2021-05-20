|
МИД Великобритании и украинский МИД осудили власти Беларуси за блокировку TUT.by
20.05.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Великобритания воспринимает блокировку TUT.by как нарушение прав человека. Украина также осудила действия белорусских властей и призвала их «прекратить атаки».
«Ужасно видеть продолжающееся наступление на СМИ в Беларуси и обвинения в отношении TUT.by - основного независимого новостного ресурса в стране. Белорусские власти должны прекратить кампанию подавления и освободить тех, кто удерживается по политическим причинам», -
Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сказал, что Украина «осуждает закрытие и преследование белорусского независимого СМИ».
«Tut.by - известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть прекратить атаки на свободу слова», -
Напомним, 18 мая Комитет госконтроля
Часть сотрудников портала
19 мая в эфире СТВ
Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг поддержала портал и призвала власти «прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by».
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великобритания воспринимает блокировку TUT.by как нарушение прав человека. Украина также осудила действия белорусских властей и призвала их «прекратить нападки».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)