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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Беларуси примет участие в конференции по межрегиональной интеграции Сегодня состоится онлайн-конференция высокого уровня под названием "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения целей устойчивого...

Сегодня состоится онлайн-конференция высокого уровня под названием "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения целей устойчивого развития". Встречу организовали Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию. На белорусскую инициативу откликнулись партнеры из Европы, Азии, Африки и Америки. Результаты мероприятия будут использованы в переговорах по выработке мандата ЮНКТАД на новый 4-летний период. К слову, виртуальным участником конференции может стать каждый - достаточно зайти на канал МИД Беларуси в YouTube, где будет вестись прямая трансляция.