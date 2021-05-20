Депутаты Европарламента: Режим Лукашенко должен прекратить преследование независимых СМИ

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 мая. "Мы решительно осуждаем неослабевающие репрессии режима Александра Лукашенко против независимых СМИ", — заявили глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и спецдокладчик ЕП по Беларуси Петрас Ауштрявичюс. Они выступили с совместным заявлением в связи с репрессиями в отношении крупнейшего белорусского новостного портала tut.by.

"Власти совершили рейд на редакцию tut.by и ее региональные отделения, обыски в домах у сотрудников и возбудили уголовное дело по надуманным основаниям уклонения от уплаты налогов. Кроме того, по запросу генерального прокурора Министерство информации заблокировало сайт портала, сославшись на предполагаемые нарушения весьма спорного закона о СМИ", — отмечается в заявлении.

"К сожалению, эти последние шокирующие события не вызывают удивления, — подчеркивается в заявлении. — Режим Лукашенко уже лишил tut.by статуса СМИ и безжалостно штрафовал, заключал в тюрьму и преследовал его журналистов. Теперь, похоже, он намерен использовать налоговое законодательство в качестве предлога для начала еще одной злонамеренной атаки, направленной на то, чтобы заставить замолчать tut.by, чьим фактическим "проступком" в глазах режима, по-видимому, является его объективные сообщения о прошлогодних фальсификациях на выборах и о тяжелом положении, в которое Александр Лукашенко поставил страну".

Бедронь и Ауштрявичюс призвали белорусские власти разблокировать сайт tut.by и немедленно освободить всех задержанных журналистов и сотрудников портала. "Режим должен прекратить позорное преследование независимых СМИ и выполнить свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ и свободу выражения мнений, — говорится в заявлении. — До тех пор мы настоятельно призываем ЕС немедленно приступить к четвертому пакету санкций, направленных против должностных лиц, которые принимают участие или являются соучастниками фальсификаций на выборах и последующих нарушений прав человека в Беларуси, а также компаний, которые поддерживают Александра Лукашенко и его режим".

18 мая департамент финансовых расследований КГК возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

Сайт tut.by заблокирован по решению Министерства информации на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — разъяснил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

Задержаны сотрудники tut.by: главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты Европарламента: Режим Лукашенко должен прекратить преследование независимых СМИ Минск, 20 мая. "Мы решительно осуждаем неослабевающие репрессии режима Александра Лукашенко против независимых СМИ", — заявили глава делегации Европарламента по...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.