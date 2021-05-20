Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 мая. Белорусские власти должны прекратить репрессии, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в связи с очередной волной преследования журналистов в Беларуси.

"Криминализация голосов оппозиции и независимых СМИ в Беларуси скорее подпитывает, чем подавляет жажду народа к демократии и свободе", — отметил Рааб.

Он призвал белорусские власти "освободить всех задержанных по политическим мотивам и вступить в конструктивный диалог".

18 мая департамент финансовых расследований КГК возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

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Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Великобритании: Белорусские власти должны прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных Минск, 20 мая. Белорусские власти должны прекратить репрессии, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в связи с очередной...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.