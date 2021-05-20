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Лукашенко: мы должны опережать запросы населения

20.05.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Действия руководства должны опережать запросы населения, заявил глава страны Александр Лукашенко.

Совещание во Дворце Независимости по вопросам развития белорусской столицы проходит в четверг. Глава государства подчеркнул, что организация управлением Минском у него отличается от подходов к другим городам республики.

"Все процессы в Минске протекают намного быстрее, чем где бы то ни было. Поэтому в наших действиях мы должны опережать запросы населения или, по крайней мере, оперативно реагировать на них. А если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать их", - цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что ситуация, которая складывается вокруг, не дает возможности расслабляться, особенно в белорусской столице.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Все процессы в белорусской столице чувствуются острее и протекают намного быстрее, отметил президент республики.
 
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