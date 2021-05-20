"Завалов очень много": Лавров – об итогах первой встречи с Блинкеном

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике.

Главы внешнеполитических ведомств вместо рукопожатий соприкоснулись локтями и сели за стол переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров, начиная встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил его за предложение ее провести.

"Законы дипломатии предполагают взаимность, в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой", – сказал Лавров.

Он также заявил, что Россия готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских – в США".

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Лаврова спросили, дала ли Россия добро на встречу лидеров двух стран.

"Мы же не таможня, чтобы давать добро", – пошутил в ответ Лавров.

О том, как глава российского внешнеполитического ведомства оценил итоги переговоров со своим американским коллегой – в видео Sputnik.