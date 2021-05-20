|
Во Дворце Независимости проходит совещание по Минску
20.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня проходит совещание по Минску - сообщают в Telegram-канале "Пул Первого". На повестке дня - вопросы социально-экономического развития, общественно-политическая обстановка, важнейшие инвестиционные проекты, перспективы развития столицы.
Совещание во Дворце Независимости началось с минуты молчания по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня проходит совещание по Минску - сообщают в Telegram-канале "Пул Первого". На повестке дня - вопросы социально-экономического развития, общественно-политическая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)