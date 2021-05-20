Комитет ПА ОБСЕ по правам человека осудил преследование журналистов в Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 мая. Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам осудило преследование журналистов в Беларуси. Соответствующее совместное заявление председателя комитета Кириакоса Хаджиани (Кипр), его заместителя Михаэля Георга Линка (Германия) и докладчика комитета Кари Хенриксена (Норвегия) распространила пресс-служба ПА ОБСЕ.

"Мы очень обеспокоены решением белорусских властей не только заблокировать сайт tut.by, но и изъять оборудование, документы и мобильные телефоны, — говорится в заявлении. — Мы понимаем, что такие действия были предприняты в ответ на предполагаемые нарушения закона, но такая мера является крайней и свидетельствует о быстро ухудшающейся ситуации со свободой СМИ в Беларуси".

Представители ПА ОБСЕ призвали белорусские власти снять блокировку портала и прекратить преследование независимых СМИ в стране.

18 мая департамент финансовых расследований КГК возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

Сайт tut.by заблокирован по решению Министерства информации на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — разъяснил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

Задержаны сотрудники tut.by: главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

Кроме того, уже двое суток ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет ПА ОБСЕ по правам человека осудил преследование журналистов в Беларуси Минск, 20 мая. Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам осудило преследование...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.