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Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном
20.05.2021 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин примет решение касательно встречи с американским коллегой Джо Байденом после анализа итогов переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, встреча двух глав государств может состояться в июне, есть несколько конкретных дат. Он при этом отметил, что решение будет приниматься в зависимости от ряда факторов.
"Анализ продолжается. Опять же, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", - пояснил пресс-секретарь президента.
Песков пояснил, что глава МИД РФ Сергей Лавров незамедлительно докладывает Владимиру Путину о всех контактах.
Конструктивная встреча
Сергей Лавров назвал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в среду, конструктивной.
Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что вместе с Блинкеном они
После встречи с госсекретарем США Лавров на вопрос о том, дала ли Россия добро на встречу Путина и Байдена, ответил шуткой. "Мы же не таможня, чтобы давать добро", - сказал он.
Предложения, которые подготовят Лавров и Блинкен, затронут тему стратегической стабильности. Министр назвал это ключевой задачей и пояснил, что Россия и США - крупнейшие ядерные державы.
РФ, по словам Лаврова, подтвердила предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные.
Переговоры президентов
Путин и Байден провели телефонный разговор в апреле. Хозяин Белого дома предложил российскому коллеге провести двусторонний саммит. Свои услуги по проведению встречи предложили несколько государств, среди которых Австрия, Чехия и Финляндия. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что глава Белого дома предлагал провести личную встречу в ближайшие недели.
В МИД РФ уточнили, что Москва позитивно восприняла предложение американского президента провести саммит с российским лидером, оно в настоящее время изучается.
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Президент России проанализирует итоги вчерашней встречи министра иностранных дел РФ с госсекретарем США.
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