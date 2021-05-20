Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин примет решение касательно встречи с американским коллегой Джо Байденом после анализа итогов переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, встреча двух глав государств может состояться в июне, есть несколько конкретных дат. Он при этом отметил, что решение будет приниматься в зависимости от ряда факторов.

"Анализ продолжается. Опять же, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков пояснил, что глава МИД РФ Сергей Лавров незамедлительно докладывает Владимиру Путину о всех контактах.

Конструктивная встреча

Сергей Лавров назвал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в среду, конструктивной.

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что вместе с Блинкеном они подготовят предложения для возможных переговоров президентов РФ и США.

После встречи с госсекретарем США Лавров на вопрос о том, дала ли Россия добро на встречу Путина и Байдена, ответил шуткой. "Мы же не таможня, чтобы давать добро", - сказал он.

Предложения, которые подготовят Лавров и Блинкен, затронут тему стратегической стабильности. Министр назвал это ключевой задачей и пояснил, что Россия и США - крупнейшие ядерные державы.

РФ, по словам Лаврова, подтвердила предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные.

Переговоры президентов

Путин и Байден провели телефонный разговор в апреле. Хозяин Белого дома предложил российскому коллеге провести двусторонний саммит. Свои услуги по проведению встречи предложили несколько государств, среди которых Австрия, Чехия и Финляндия. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что глава Белого дома предлагал провести личную встречу в ближайшие недели.

В МИД РФ уточнили, что Москва позитивно восприняла предложение американского президента провести саммит с российским лидером, оно в настоящее время изучается.

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