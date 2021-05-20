|
Макей: различные интеграционные проекты не "заклятые противники"
20.05.2021 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. В течение многих лет Беларусь продвигает инициативу "интеграции интеграций", заявил министр иностранных дел Владимир Макей на онлайн-конференции высокого уровня, посвященной вопросам региональной интеграции.
По его словам, внешняя политика Беларуси нацелена на установление устойчивых контактов и диалога, обмен наилучшими практиками по взаимодействию между различными интеграционными группами.
"Наша цель – подтолкнуть региональные интеграционные структуры и входящие в них государства-члены к обмену мнениями о выработке коллективных решений на общие вызовы, в том числе появившиеся в свете пандемии COVID-19", – сказал Владимир Макей.
По мнению главы МИД, белорусская инициатива призвана на практике продемонстрировать то, что различные интеграционные проекты не "заклятые противники". Тем более, что сотрудничество между ними возможно и нужно.
"Взаимозависимость интеграционных объединений позволит избежать "вредоносную конкуренцию" и возникновение новых разделительных линий в мире", – считает белорусский министр.
Он обратил особое внимание, что будущее Беларуси зависит от того, смогут ли союзники и партнеры в Евразии прийти к согласию друг с другом.
"Наши безопасность и благополучие неразрывно связаны с этим фактором. Именно поэтому, используя все возможности, Беларусь на постоянной основе выступает за диалог на международной арене", – заверил Владимир Макей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взаимная зависимость между интеграционными объединениями позволит избежать конкуренции, которая наносит вред всем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)