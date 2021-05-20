Путин объяснил, почему историю Великой Отечественной пытаются исказить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая Sputnik. Власти не оставят без реакции попытки исказить историю Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".

По его словам, все чаще во многих странах пытаются оправдать нацистских преступников, а также оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. А причина этого одна - сдерживание России.

"Чем она сильнее, самостоятельнее становилась, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество", - уверен российский лидер.

Глава государства заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить в обществе преемственность исторической памяти.

"Чтобы будущие поколения через десятилетия, через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к ее героям, своим предкам", - пообещал Путин.

Он напомнил, что 22 июня в стране будут отмечать "трагический день, когда нацисты вероломно вторглись на советскую землю", а в ходе войны погибли миллионы людей, потому трагедия затронула каждую семью.

На его взгляд, "такое личное отношение людей во многом определяет то, как искренне, свято берегут в России память о войне и ее участниках".

Также Владимир Путин заявил, что в стране продолжат рассекречивать архивные материалы времен Великой Отечественной войны, чтобы установить боевые пути многих погибших на войне.

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