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Головченко: у нас идет активное взаимодействие с РФ по всем трекам
20.05.2021 16:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая - Sputnik. Мы активно работаем над углублением интеграции в Союзном государстве, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом РФ Евгением Лукьяновым, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, в Беларуси приветствуют, что в республику для работы прибыл такой опытный дипломат.
В ответ на это российский посол отшутился, что у него настолько толстая трудовая книжка, что он отказался ее переводить в электронный вид. "Потому что рукописи не должны гореть", - добавил Евгений Лукьянов.
Роман Головченко подтвердил это словами о том, что трудовые записи главы дипмиссии РФ не умещаются на один лист мелким шрифтом.
"Вы прибыли в такой период, когда у нас идет очень активное двустороннее взаимодействие по всем трекам, не в силу каких-то особых обстоятельств, а потому что мы Союзное государство. Мы развиваем сотрудничество на всех направлениях", - констатировал он.
По мнению белорусского премьера, в текущем году очень богатая повестка, контакты осуществляются на всех уровнях: от высшего до регионального.
"Поэтому правительство Беларуси глубоко вовлечено во все эти процессы", - заверил Роман Головченко. После чего добавил, что находится в плотном контакте со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, с которым уже много раз встречался.
Последует
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Правительства двух стран взаимодействуют по целому ряду вопросов, в частности - экономическому сотрудничеству.
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