Посол РФ: в мире нет аналогов отношениям между Россией и Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. Отношения между Беларусь и Россией не имеют аналогов в мире, сказал посол РФ Евгений Лукьянов во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент Sputnik.

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