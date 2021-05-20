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Посол РФ: в мире нет аналогов отношениям между Россией и Беларусью
20.05.2021 16:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая - Sputnik. Отношения между Беларусь и Россией не имеют аналогов в мире, сказал посол РФ Евгений Лукьянов во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент Sputnik.
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Российское и белорусское правительства ведут плановую работу над развитием двусторонних отношений.
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