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Президент - руководству Минска: нужно опережать запросы населения или оперативно реагировать

20.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Комплексное развитие Минска - в центре внимания Президента. Большое совещание сегодня прошло во Дворце Независимости. Однако в свете вчерашнего трагического происшествия в Барановичах, встречу начали с минуты молчания по погибшим летчикам. 

Президенту оперативно доложили о ходе расследования крушения самолета

С самого утра, еще до встречи с властями города, о ходе расследования крушения самолета Президенту доложил госсекретарь Совета безопасности. Важно максимально информировать людей о произошедшем и не допустить оскорбительных комментариев в адрес погибших героев, которые ценой своей жизни спасли десятки людей, а также помочь их семьям. Такую задачу ставит Александр Лукашенко. 

Президент - руководству Минска: нужно опережать запросы населения или оперативно реагировать

Совещание во Дворце Независимости в расширенном формате: за одним столом мэр, помощник Президента и оба уполномоченных по Минску, а также главы администраций города. На повестке - социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов и перспективы развития столицы. Ранее, напомним, перед руководством города стояла задача сделать Минск образцовым, то есть комфортным и  современным. В столице все процессы протекают гораздо быстрее, чем в регионах. Поэтому крайне важно, заостряет внимание участников совещания Президент, опережать запросы населения и оперативно реагировать.

Отдельно остановились на темпах роста населения в Минске - уже превышена планка в 2 миллиона жителей, что не лучшим образом влияет и на экологию, и на комфорт жизни. Вместе с тем количество занятых в экономике снижается, и это не та тенденция, отметил глава государства, которую хотелось бы закреплять. 

К 1 августа Президент ждет решений по долгостроям

Поручил Александр Лукашенко также разобраться с рядом инвестпроектов-долгостроев. В числе наиболее проблемных "Газпром трансгаз Беларусь" в Минске, а также компания "Белпарс" (объект возле Национальной библиотеки). До 1 августа необходимо внести конкретные предложения по каждому подобному объекту. 

Владимир Кухарев,  председатель Мингорисполкома:

Кроме того, рассматривались вопросы, касающиеся развития площадки мотовелозавода. Нами подготовлен проект указа по развитию данной территории, который будет внесен на рассмотрение главы государства. На примере данного завода и площадки "Горизонта" мы будем отрабатывать систему внедрения новых инновационных производств в Минске.

Предложили на совещании также установить памятник Митрополиту Филарету, Президент идею поддержал. В кратчайшие сроки монумент появится возле Кафедрального собора. 

 
Теги: Минск
 
 
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Комплексное развитие Минска - в центре внимания Президента. Большое совещание сегодня прошло во Дворце Независимости. Однако в свете вчерашнего трагического...
 
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