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А. Лукашенко о погибших летчиках: Это действительно совершившие подвиг люди
20.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСовещание во Дворце Независимости начали с минуты молчания по погибшим летчикам. О ходе расследования крушения самолета Президенту доложил Госсекретарь Совета безопасности. Важно максимально информировать людей о произошедшем, не допустить оскорблений и мерзких комментариев в адрес погибших героев, которые ценой своей жизни спасли десятки людей, а также помочь их семьям! Такую задачу ставит Александр Лукашенко.
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Совещание во Дворце Независимости начали с минуты молчания по погибшим летчикам. О ходе расследования крушения самолета Президенту доложил Госсекретарь Совета...
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