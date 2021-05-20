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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко о погибших летчиках: Это действительно совершившие подвиг люди Совещание во Дворце Независимости начали с минуты молчания по погибшим летчикам. О ходе расследования крушения самолета Президенту доложил Госсекретарь Совета...

Совещание во Дворце Независимости начали с минуты молчания по погибшим летчикам. О ходе расследования крушения самолета Президенту доложил Госсекретарь Совета безопасности. Важно максимально информировать людей о произошедшем, не допустить оскорблений и мерзких комментариев в адрес погибших героев, которые ценой своей жизни спасли десятки людей, а также помочь их семьям! Такую задачу ставит Александр Лукашенко.