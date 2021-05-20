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Комплексное развитие Минска - тема совещания у Президента

20.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Комплексное развитие Минска обсуждают в эти минуты во Дворце Независимости. Однако в свете вчерашнего трагического происшествия в Барановичах совещание начали с минуты молчания по погибшим летчикам

Президенту доложили о ходе расследования крушения самолета 

С самого утра (еще до встречи с властями города) о ходе расследования крушения самолета Президенту доложил Госсекретарь Совета безопасности. Важно максимально информировать людей о произошедшем, не допустить оскорблений и мерзких комментариев в адрес погибших героев, которые ценой своей жизни спасли десятки людей, а также помочь их семьям! Такую задачу ставит Александр Лукашенко. 

Комплексное развитие Минска - тема совещания у Президента


Социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, инвестпроекты 

Совещание во Дворце Независимости в расширенном формате: за одним столом мэр, помощник Президента и оба уполномоченных по Минску, а также главы администраций города. На повестке - социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов и перспективы развития столицы. Отдельно остановились на темпах роста населения в Минске: уже превышена планка в 2 млн жителей, что не лучшим образом влияет и на экологию, и на комфорт жизни в столице. Вместе с тем, количество занятых в экономике, напротив, снижается. Это не та тенденция, отметил глава государства, которую хотелось бы закреплять. Поручил Александр Лукашенко также разобраться с рядом инвестпроектов: например, с "Газпром трансгаз", где не выполняются договоренности, и рядом объектов Раковского предместья. 

Подробности в следующих выпусках.


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Теги: Минск
 
 
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Комплексное развитие Минска обсуждают в эти минуты во Дворце Независимости. Однако в свете вчерашнего трагического происшествия в Барановичах совещание начали с...
 
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