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Комплексное развитие Минска - тема совещания у Президента
20.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКомплексное развитие Минска обсуждают в эти минуты во Дворце Независимости. Однако в свете вчерашнего трагического происшествия в Барановичах совещание начали с минуты молчания по
Президенту доложили о ходе расследования крушения самолета
С самого утра (еще до встречи с властями города) о ходе
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, инвестпроекты
Совещание во Дворце Независимости в расширенном формате: за одним столом мэр, помощник Президента и оба уполномоченных по Минску, а также главы администраций города. На повестке - социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов и перспективы развития столицы. Отдельно остановились на темпах роста населения в Минске: уже превышена планка в 2 млн жителей, что не лучшим образом влияет и на экологию, и на комфорт жизни в столице. Вместе с тем, количество занятых в экономике, напротив, снижается. Это не та тенденция, отметил глава государства, которую хотелось бы закреплять. Поручил Александр Лукашенко также разобраться с рядом инвестпроектов: например, с "Газпром трансгаз", где не выполняются договоренности, и рядом объектов Раковского предместья.
Подробности в следующих выпусках.
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Комплексное развитие Минска обсуждают в эти минуты во Дворце Независимости. Однако в свете вчерашнего трагического происшествия в Барановичах совещание начали с...
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