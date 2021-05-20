ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ДФР КГК проходит допрос Юлии Чернявской

20.05.2021 16:49 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 мая. Адвокат вдовы основателя tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской прибыл на ее допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщила БелаПАН ее дочь Евгения Чернявская.

"Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия — вероятно, допрос", — сказала Чернявская.

По ее словам, адвокат зашел на встречу, других подробностей пока нет.

Юлия Чернявская — ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, а также пьес, романов, повестей, член Белорусского ПЕН-центра.

Связи с ней не было с 18 мая. Сегодня мать Юлии Чернявской подала заявление в КГБ для установления местонахождения дочери. Родственники также планировали подать заявление в милицию, чтобы там приняли меры к розыску Юлии Чернявской, поскольку были основания полагать, что она исчезла.

Правозащитное сообщество Беларуси призвало власти незамедлительно сообщить о местонахождении Чернявской. Заявление 20 мая направлено генеральному прокурору Андрею Шведу, министру внутренних дел Ивану Кубракову, председателю Комитета госбезопасности Ивану Тертелю.

"Мама — совладелица hoster.by после смерти папы, но эта компания не связана с tut.by, — сообщила ранее БелаПАН Евгения Чернявская. — Часть tut.by, которая принадлежала папе, после его смерти отошла ко мне. Я живу в Израиле, и, думаю, папа сделал это из соображений безопасности. Но со мной никто не связывался".

Получить комментарий в силовых структурах БелаПАН не удалось. Официальный представитель КГБ Андрей Ярош третий день не отвечает на телефонные звонки, а представитель ДФР (возбудил уголовное дело против менеджеров tut.by) Юрий Кардымон заявил, что у него нет никакой информации по поводу Юлии Чернявской.


Ольга Быковская, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 мая. Адвокат вдовы основателя tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской прибыл на ее допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщила...
 
Новости дня
Новости политики
 
Головченко: у нас идет активное взаимодействие с РФ по всем трекам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by