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Суд отказал в разморозке арестованных счетов санатория Belorus
20.05.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Вильнюсский окружной суд отказал во временном открытии арестованных банком Swedbank счетов принадлежащего Беларуси друскининкайского санатория Belorus.
Апелляционная жалоба рассматривалась в суде в четверг 20 мая, однако первое определение – Вильнюсского участкового суда – было оставлено без изменения. Санаторий хотел, чтобы суд обязал банк разрешить временно распоряжаться средствами на счетах.
Суд заключил, что санаторий Belorus уже обращался в ведомства санкционного надзора за разрешением на расчеты с сотрудниками, поставщиками коммунальных услуг и электроэнергии, и оно было получено.
Санаторий под санкциями
17 декабря 2020 года ЕС ввел новые санкции против ряда белорусских чиновников и организаций, в него, в том числе, вошло и Управление делами президента.
Проблемы у санатория "Беларусь" в Друскининкае начались 18 декабря: банк Swedbank
Однако, санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – литовцы. За это время из санатория уволились лишь пять человек, хотя министерство социальной защиты было готово
Сотрудники за это время смогли один раз
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