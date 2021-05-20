Суд отказал в разморозке арестованных счетов санатория Belorus

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Вильнюсский окружной суд отказал во временном открытии арестованных банком Swedbank счетов принадлежащего Беларуси друскининкайского санатория Belorus.

Апелляционная жалоба рассматривалась в суде в четверг 20 мая, однако первое определение – Вильнюсского участкового суда – было оставлено без изменения. Санаторий хотел, чтобы суд обязал банк разрешить временно распоряжаться средствами на счетах.

Суд заключил, что санаторий Belorus уже обращался в ведомства санкционного надзора за разрешением на расчеты с сотрудниками, поставщиками коммунальных услуг и электроэнергии, и оно было получено.

Санаторий под санкциями

17 декабря 2020 года ЕС ввел новые санкции против ряда белорусских чиновников и организаций, в него, в том числе, вошло и Управление делами президента.

Проблемы у санатория "Беларусь" в Друскининкае начались 18 декабря: банк Swedbank заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами президента, попавшего под санкции.

Однако, санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – литовцы. За это время из санатория уволились лишь пять человек, хотя министерство социальной защиты было готово оказать помощь тем, кто решит уйти. Правда, рассчитывать можно было лишь на пособие в размере двух зарплат.

Сотрудники за это время смогли один раз получить зарплату – в январе.

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