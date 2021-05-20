|
Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлениям
20.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлением. Об этом говорили сегодня в Доме правительства на встрече белорусского премьера с российским послом. Роман Головченко подчеркнул, что Евгений Лукьянов прибыл в нашу страну в то время, когда между Россией и Беларусью идет активное двустороннее взаимодействие в различных проектах. А прежний дипломатический и опыт государственного деятеля главы российского посольства будет на пользу взаимодействию по всем направлениям. На этот год запланирована богатая повестка контактов от высших до региональных.
В этом году предстоят важные двусторонние мероприятия: заседание Высшего госсовета, заседание Совета Министров Союзного государства и общение деловых кругов на Форуме регионов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлением. Об этом говорили сегодня в Доме правительства на встрече белорусского премьера с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)