Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлениям

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Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлением. Об этом говорили сегодня в Доме правительства на встрече белорусского премьера с российским послом. Роман Головченко подчеркнул, что Евгений Лукьянов прибыл в нашу страну в то время, когда между Россией и Беларусью идет активное двустороннее взаимодействие в различных проектах. А прежний дипломатический и опыт государственного деятеля главы российского посольства будет на пользу взаимодействию по всем направлениям. На этот год запланирована богатая повестка контактов от высших до региональных.

В этом году предстоят важные двусторонние мероприятия: заседание Высшего госсовета, заседание Совета Министров Союзного государства и общение деловых кругов на Форуме регионов.





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