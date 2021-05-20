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Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлениям

20.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлением. Об этом говорили сегодня в Доме правительства на встрече белорусского премьера с российским послом. Роман Головченко подчеркнул, что Евгений Лукьянов прибыл в нашу страну в то время, когда между Россией и Беларусью идет активное двустороннее взаимодействие в различных проектах. А прежний дипломатический и опыт государственного деятеля главы российского посольства будет на пользу взаимодействию по всем направлениям. На этот год запланирована богатая повестка контактов от высших до региональных.

В этом году предстоят важные двусторонние мероприятия: заседание Высшего госсовета, заседание Совета Министров Союзного государства и общение деловых кругов на Форуме регионов.


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Беларусь и Россия готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлением. Об этом говорили сегодня в Доме правительства на встрече белорусского премьера с...
 
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