По последним данным, в ИВС и СИЗО находятся 12 сотрудников tut.by

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 мая. По последним данным tut.by, в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ находятся 12 сотрудников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", судьба еще одного неизвестна.

В СИЗО КГБ после задержания доставлены главный бухгалтер Анжела Ассад, гендиректор hoster.by Сергей Повалишев и директор стартапа RocketData Дарья Данилова (как участница одного из проектов tut.by).

В ИВС находятся главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, юрист Екатерина Ткаченко, заместитель бухгалтера Мария Новик, менеджер Андрей Авдеев, а также бывший юрист tut.by Ирина Костюченко.

Под домашним арестом находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Неизвестно местонахождение заместителя директора Александра Дайнеко.

"К некоторым из коллег сегодня вызывали адвокатов. Тех, кто находится [в ИВС] на Окрестина, доставляли на допросы в ДФР. Из-за этого у родных наших коллег возникли трудности с передачами: когда люди были на допросах, вещи не принимали. Однако в итоге передачи взяли после возвращения коллег в ИВС", — говорится в сообщении tut.by.

18 мая, на следующий день после первой годовщины со дня смерти Юрия Зиссера и за день до выхода на свободу журналистки портала Катерины Борисевич ("дело о ноль промилле"), ДФР КГК возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован на основании решения Министерства информации после уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По последним данным, в ИВС и СИЗО находятся 12 сотрудников tut.by Минск, 20 мая. По последним данным tut.by, в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ находятся 12 сотрудников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", судьба еще...

БелаПАН.