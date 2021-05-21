Вмешательство Запада угрожает безопасности Союзного государства - Госдума

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в РФ и Беларуси угрожает безопасности Союзного государства, но парламентарии готовы дать ответ, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Действия Запада, который продолжает активно вмешиваться во внутриполитические процессы в России и Белоруссии, представляют потенциальную угрозу безопасности Союзного государства. Парламентариям двух стран необходимо усилить оперативное взаимодействие для совместного поиска законодательных ответов на те вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны", - цитируют Пискарева РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад действует похожими методами "по сдерживанию наших стран". В частности, по его словам, накачивает деньгами провокаторов через подконтрольные НПО, поддерживает экстремистов, а также пытается манипулировать общественным мнением и дискредитировать избирательные процессы.

Последует