МИД РФ: отношение к мемориалам - повод отнести страны к недружественным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Зарубежные страны могут попасть в список недружественных России из-за их отношения к советским мемориалам, которые посвящены Великой Отечественной войне, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

"Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством", - сказал Богданов.

Накануне президент России Владимир Путин призвал защищать мемориалы советских воинов за рубежом и противостоять тем, кто пытается надругаться над могилами освободителей.

"Не всегда это им удается сделать. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - заявил он.

По словам президента, на учете Минобороны России находится более 43 тысячи воинских захоронений той поры, часть из них находится на территории иностранных государств.

"Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права", - убежден Путин.

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