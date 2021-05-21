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Режим прекращения огня вступил в силу между Израилем и сектором Газа
21.05.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 21 мая, в 2:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с минским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Палестиной. Об этом
Режим прекращения огня был установлен между Израилем и палестинскими группировками при посредничестве Египта.
По информации издания The Jerusalem Post, члены кабинета безопасности Израиля в четверг, 20 мая,
Член бюро ХАМАС по связям с исламским миром Али Бараке
МИД Палестины заявляет, что прекращения огня не достаточно для разрешения конфликта.
«Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает 2 млн человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало, этого совсем недостаточно», -
Израильская газета The Times of Israel
Сегодня ночью, чтобы отпраздновать перемирие, тысячи людей в Израиле и Палестине вышли на улицы. Они запускали фейерверки и стреляли из орудия в воздух.
Ранее
Конфликт между Израилем и сектором Газа
Взаимные ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.
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Сегодня, 21 мая, в 2:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с минским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Палестиной.
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