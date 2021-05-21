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Режим прекращения огня вступил в силу между Израилем и сектором Газа

21.05.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 21 мая, в 2:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с минским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». 

Режим прекращения огня был установлен между Израилем и палестинскими группировками при посредничестве Египта.

По информации издания The Jerusalem Post, члены кабинета безопасности Израиля в четверг, 20 мая, проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. Причем израильские министры, за исключением премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны, пришли на заседание кабинета, зная о предстоящем прекращении огня только из зарубежных СМИ.

Член бюро ХАМАС по связям с исламским миром Али Бараке назвал решение Израиля поражением Нетаньяху и победой палестинского народа.

МИД Палестины заявляет, что прекращения огня не достаточно для разрешения конфликта.

«Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает 2 млн человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало, этого совсем недостаточно», - цитирует слова главы внешнеполитического ведомства Палестины Рияда аль-Малики «Голос Америки».

Израильская газета The Times of Israel сообщает, что с момента объявления перемирия до его вступления в силу некоторые израильские города возле Газы были обстреляны ракетами и минометами. Пострадал один человек.

Сегодня ночью, чтобы отпраздновать перемирие, тысячи людей в Израиле и Палестине вышли на улицы. Они запускали фейерверки и стреляли из орудия в воздух.

Ранее

Конфликт между Израилем и сектором Газа длится с 10 мая. Из сектора Газа по территории Израиля, по данным армии этой страны, силами организации ХАМАС было выпущено более тысячи снарядов и ракет.

Взаимные ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

 
 
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Сегодня, 21 мая, в 2:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с минским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Палестиной.
 
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