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Кремль: готовится визит Лукашенко в Россию, дату и место объявят позднее

21.05.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая - Sputnik. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию готовится, о дате и месте встречи двух лидеров станет известно позднее, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим", - прокомментировал предстоящий приезд белорусского лидера в РФ Песков.

Во вторник он сообщил, что встреча двух глав государств может пройти в конце мая. Он также отметил, что в рамках всего комплекса двусторонних отношений России и Беларуси шла речь о дальнейшем развитии интеграционных процессов.

Предстоящая встреча Путина и Лукашенко станет уже третьей с начала года. По данным пресс-службы белорусского лидера, президенты обсуждали предстоящие переговоры по телефону еще 9 мая, когда поздравляли друг друга и народы двух стран с Днем Победы. 

О чем Лукашенко и Путин говорили ранее

Первая в этом году встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 22 февраля в Сочи,  вторая — 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили в формате "один на один", при этом лидеры подчеркивали их важность. 

Подробности второй встречи, которая длилась 4 часа, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, переговоры носили рабочий характер. Лидеры двух стран обсуждали в первую очередь вопросы экономического сотрудничества, в том числе, в сфере высоких технологий.

"Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - заявил Песков, добавив, что "вопросы "слияния" России и Беларуси не обсуждались".

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Теги: Минск
 
 
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча президентов может состояться в конце мая.
 
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