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Кремль: готовится визит Лукашенко в Россию, дату и место объявят позднее
21.05.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая - Sputnik. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию готовится, о дате и месте встречи двух лидеров станет известно позднее, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим", - прокомментировал предстоящий приезд белорусского лидера в РФ Песков.
Во вторник он
Предстоящая встреча Путина и Лукашенко станет уже третьей с начала года. По данным пресс-службы белорусского лидера, президенты
О чем Лукашенко и Путин говорили ранее
Первая в этом году встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина
Подробности второй встречи, которая длилась 4 часа,
"Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - заявил Песков, добавив, что "вопросы "слияния" России и Беларуси не обсуждались".
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча президентов может состояться в конце мая.
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