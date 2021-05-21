Беларусь и Россию хотят лишить суверенитета – парламентарии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Внешние силы хотят лишить Беларусь и Россию их экономической и политической самостоятельности, уничтожить суверенитет, заявил в пятницу председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, глава комиссии верхней палаты парламента республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.

По его словам, сегодня две страны испытывают беспрецедентное внешнее давление. Оно выражается как в применении традиционных политических, экономических, правовых механизмах, "так и в совершенно новых, зачастую нечистоплотных, находящихся за гранью конструктивных, основанных на принципах взаимного уважения, приемах и выпадах".

"Такие действия в конечном счете направлены на лишение экономической, политической самостоятельности наших стран, потерю суверенитета, а в итоге - и разделение, уничтожение суверенных независимых государств как таковых", - сказал Рачков на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.

По мнению парламентария, с этой точки зрения сегодня для Беларуси и России противодействие внешней угрозе является одной из основных задач в рамках обеспечения безопасности. Он добавил, что государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан и вмешательства во внутренние дела.

Плацдарм гибридной агрессии

В свою очередь председатель комиссии нижней палаты парламента республики по международным делам Андрей Савиных заявил, что Беларусь после выборов 2020 года внешние силы пытались использовать в качестве "плацдарма гибридной агрессии".

"Попытка госпереворота в Беларуси как нельзя более наглядно свидетельствует об истинных намерениях так называемых защитников свободы и демократии. Под предлогом этих лозунгов нашу страну пытались использовать в качестве плацдарма гибридной агрессии, направленной на дестабилизацию обстановки и передел сфер влияния в регионе. Однако этот план не сработал. Опираясь на поддержку абсолютного большинства населения, мы не допустили, да и никогда не допустим в будущем разжигания вражды и ненависти на белорусской земле", - отметил парламентарий.

Он добавил, что современная борьба за геополитическое господство не предполагает классического военного вторжения, линия противостояния все больше смещается в мировоззренческую и экономическую плоскость. По его словам, Беларусь, учитывая нынешнюю обстановку, продолжит укреплять отношения с Россией, будет и далее развивать интеграционные процессы на евразийском пространстве и, таким образом, "содействовать поддержанию стабильности и безопасности на одним из самых оживленных геополитических перекрестков".

Выборы и протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа 2020 года. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Сразу после этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Для их подавления белорусские силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Беларуси 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Власти страны неоднократно заявляли, что протесты координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Беларуси со странами Запада после выборов резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

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