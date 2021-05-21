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Беларусь и Россия обсудили развитие пограничной безопасности Союзного государства
21.05.2021 15:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня в Бресте состоялось 54-е заседание Коллегии Пограничного комитета Союзного государства, на котором представители Москвы и Минска обсудили развитие пограничной безопасности. Об этом
Основными вопросами, обсуждаемыми на заседании стали обеспечение пограничной безопасности на внешней и внутренней границе Союзного государства, гармонизация нормативных правовых актов членов союза, а также научное обеспечение оперативно-служебной деятельности пограничных органов Беларуси и России.
Отмечается, что важным вопросом стало рассмотрение проекта программы «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023–2027 годов.
Данная программа предусматривает:
Планируется, что данная программа создаст благоприятные условия для службы пограничниками Беларуси и России, что повысит эффективность оперативно-служебной деятельности.
Напомним, развитие Союзного государства регулярно обсуждается. 22 апреля на переговорах в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин
«Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», - заявил тогда Александр Лукашенко.
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Сегодня в Бресте состоялось 54-е заседание Коллегии Пограничного комитета Союзного государства, на котором представители Москвы и Минска обсудили развитие...
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