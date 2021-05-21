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Беларусь и Россия обсудили развитие пограничной безопасности Союзного государства

21.05.2021 15:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня в Бресте состоялось 54-е заседание Коллегии Пограничного комитета Союзного государства, на котором представители Москвы и Минска обсудили развитие пограничной безопасности. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Основными вопросами, обсуждаемыми на заседании стали обеспечение пограничной безопасности на внешней и внутренней границе Союзного государства, гармонизация нормативных правовых актов членов союза, а также научное обеспечение оперативно-служебной деятельности пограничных органов Беларуси и России.

Отмечается, что важным вопросом стало рассмотрение проекта программы «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023–2027 годов.

Данная программа предусматривает:

  • реализацию основных положений пограничной политики,
  • укрепление пограничной безопасности Беларуси и России путем «мероприятий, направленных на нейтрализацию основных угроз безопасности и интересам Союзного государства»,
  • защиту интересов государств-участников, направленную на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства,
  • создание условий, обеспечивающих противодействие терроризму, международному наркобизнесу, перемещению товаров, временно ограниченных к ввозу на территорию Союзного государства, расхищению природных ресурсов, незаконной миграции и другим угрозам безопасности и интересам государств-участников.

Планируется, что данная программа создаст благоприятные условия для службы пограничниками Беларуси и России, что повысит эффективность оперативно-служебной деятельности.

Напомним, развитие Союзного государства регулярно обсуждается. 22 апреля на переговорах в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули «дорожные карты» и вопросы, которые «нужно усиливать»: оборону и безопасность Союзного государства.

«Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», - заявил тогда Александр Лукашенко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня в Бресте состоялось 54-е заседание Коллегии Пограничного комитета Союзного государства, на котором представители Москвы и Минска обсудили развитие...
 
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