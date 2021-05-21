Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 мая. Журналистку портала tut.by и информационной компании БелаПАН Елену Толкачеву не выпустили из ИВС ГУВД Мингорисполкома по истечении 72 часов после задержания (срок предварительного заключения).

По сведениям БелаПАН, Толкачевой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу и сегодня ее должны перевести в СИЗО.

Согласно законодательству, в течение 10 дней ей либо предъявят обвинение, либо ее отпустят на свободу.

Информации о других сотрудниках tut.by, у которых сегодня также истекают 72 часа с момента задержания, пока нет.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам.

Известно о задержании следующих сотрудников tut.by: генеральный директор Людмила Чекина; главный редактор Марина Золотова; редактор Ольга Лойко; заместитель директора Ирина Рыбалко; журналистка Елена Толкачева; главный бухгалтер Анжела Ассад; заместитель главного бухгалтера Мария Новик; главный инженер Алла Лапатко; заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко; менеджер Андрей Авдеев; юрист Екатерина Ткаченко; бывший юрист Ирина Костюченко (перешла на новое место работы).

Кроме того, задержаны директор hoster.by Сергей Повалишев, директор RocketData Дарья Данилова.

Юлия Чернявская, вдова основателя tut.by Юрия Зиссера и совладелица hoster.by, находится под домашним арестом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистку tut.by и БелаПАН Елену Толкачеву не выпустили из ИВС по истечении 72 часов после задержания Минск, 21 мая. Журналистку портала tut.by и информационной компании БелаПАН Елену Толкачеву не выпустили из ИВС ГУВД Мингорисполкома по истечении 72 часов после...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.