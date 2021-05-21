Депутат: молодежь Беларуси и России ведут на улицу организации из-за рубежа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Незаконные акции в Беларуси и в России, в которые вовлекают молодых людей, готовятся под копирку и с использованием социальных сетей – об этом говорили в пятницу участники международной конференции Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства.

Соцсети как помощник Госдепу

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал организацию, в которой продумывают вовлечение подростков в противоправную деятельность – это, по его словам, подконтрольный США "Пражский центр гражданского общества".

"В нем ежегодно организуются тренинги, там учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей в России и Беларуси. Подтверждающие выводы и документы у нас имеются", - отметил он.

По словам парламентария, программа пражского центра работает над темой "подростки как целевая аудитория гражданских организаций", для чего изучает платформу социальной сети TikTok. Именно через нее в январе этого года детей и подростков призывали участвовать в несанкционированных массовых акциях на улицах российских городов. Также как через соцсети выводили молодежь на улицы Беларуси в середине и конце прошлого года.

"Этот "Пражский центр", согласно документам, готовит рекомендации для Евросоюза с формулировкой "по взращиванию другой России". И, соответственно, по увеличению финансирования программ вовлечения молодых россиян в деструктивную деятельность", - заявил Пискарев.

Именно поэтому в декабре 2020 года Министерство юстиции РФ внесло "Пражский центр гражданского общества" в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

Помимо чехов активно работают с молодежью в России и Беларуси и другие неправительственные организации со статусом иностранных агентов. Их цель - исказить и очернить российско-белорусскую историю. Активно насаждается мысль о якобы ужасном советском периоде, специально штампуются игры для детей в возрасте до 11 лет, в которых однобоко преподносится советская история, пояснил Василий Пискарев.

Учить на бумажных носителях

Много на международной конференции говорилось о переписывании истории. И если для людей старшего возраста понятно, с какой целью это делается, то молодежь легко ведется на фальсификации и принимает все за чистую монету.

"Сегодняшняя конференция посвящена вызовам, попыткам навязывания идеи переписать нашу общую историю. В этом вопросе даже больше, чем в других отраслях, не получится ничего сделать по отдельности. Нужно быть вместе России и Беларуси. Те люди, которые могут вывесить на сайт Бессмертного полка портреты нацистских преступников и предателей, дошли до глубокой степени деградации", - уверен руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич.

По его словам, бороться с идеологическими нападками нужно двумя способами – разумным применением силы и убеждением.

"Можно быть неверующим человеком и спокойно проходить мимо религиозных сооружений, не оскверняя культовые сооружения. Точно так же с историей. Можно иметь любую точку зрения, но, когда вы выносите ее в публичное пространство – должны нести за нее ответственность, в том числе уголовную. Очень жаль, что мы пришли к этой мысли с опозданием", - заявил Межевич.

О защите исторической памяти двух государств на конференции говорил и председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров. "Россия и Беларусь являются наследниками Победы, и грубое навязывание западными странами темы переписи истории и пересмотра Нюрнбергского процесса является бесчеловечными", - сказал он.

Политик отметил, что действия западных стран в отношении суверенитета отдельных государств говорит о деградации международной политики, в которой применяется санкционное давление для нарушения мирового права и независимости государств.

Член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Анна Старовойтова вышла на трибуну с книгой, выпущенной издательством "Молодая гвардия" в 1971 году и призвала создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны.

"Эта книга, которую я держу в руках, была написана доступным языком именно для молодежи, и мы с удовольствием ее читали, когда были подростками. И нам очень важно именно сейчас создать единое образовательное пространство России и Беларуси, чтобы в таком же доступном для молодежи стиле доносить важную информацию именно на бумажном носителе. Иначе интернет с потоком дезинформации и фальсификаций нанесет подрастающему поколению непоправимый вред", - отметила Анна Старовойтова.