Фигурантам «дела Тихановского» выставили иск на 3 млн рублей

Генпрокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3,078 миллиона рублей. Также сообщается, что дело уже передано в Гомель.

Николаю Статкевичу и другим фигурантам дела был выставлен иск на огромную сумму. Об этом Статкевич написал в письме своей жене Марине Адамович.

«Вчера принесли письмо из Генпрокуратуры от 04.05 о том, что она выставила мне с «подельниками» иск на 3,078 млн рублей, а также письмо из Верховного суда о передаче нашего «дела» в Гомельский областной суд», - пишет Статкевич.

Он также рассказал жене, что Генпрокуратура уже наложила для обеспечения иска арест на имущество стоимостью 2 миллиона. Кроме того, политзаключенный полагает, что власти боятся введения секторальных санкций, которые затронут нефтегазовую отрасль. Политик не исключает, что это приведет к дефолту, цитирует Адамович письмо мужа в Facebook .