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Фигурантам «дела Тихановского» выставили иск на 3 млн рублей

22.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генпрокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3,078 миллиона рублей. Также сообщается, что дело уже передано в Гомель

Николаю Статкевичу и другим фигурантам дела был выставлен иск на огромную сумму. Об этом Статкевич написал в письме своей жене Марине Адамович.

«Вчера принесли письмо из Генпрокуратуры от 04.05 о том, что она выставила мне с «подельниками» иск на 3,078 млн рублей, а также письмо из Верховного суда о передаче нашего «дела» в Гомельский областной суд», - пишет Статкевич.

Он также рассказал жене, что Генпрокуратура уже наложила для обеспечения иска арест на имущество стоимостью 2 миллиона. Кроме того, политзаключенный полагает, что власти боятся введения секторальных санкций, которые затронут нефтегазовую отрасль. Политик не исключает, что это приведет к дефолту, цитирует Адамович письмо мужа в Facebook.

Накануне стало известно, что как минимум двое фигурантов дела, сам Статкевич и блогер Игорь Лосик, были этапированы в Гомель. Вероятно, вскоре над ними начнется суд. Сергея Тихановского будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса, Николая Статкевича - по одной.

 
Теги: Гомель
 
 
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Генпрокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3,078 миллиона рублей. Также сообщается, что дело уже передано в Гомель. 
 
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