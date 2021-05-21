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Главреда tut.by Золотову переведут в СИЗО № 1 (обновлено)

22.05.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 мая. Родственникам некоторых задержанных сотрудников портала tut.by сообщили, что те находятся в статусе подозреваемых и будут содержаться под стражей. Официальной информации от правоохранительных органов к этому моменту нет, говорится в сообщении tut.by. 

По информации родственников, главного редактора Марину Золотову, редактора Ольгу Лойко, журналистку Елену Толкачеву (работала также на информационную компанию БелаПАН), главного инженера Аллу Лапатко, гендиректора Людмилу Чекину, замдиректора Ирину Рыбалко и заместителя главного бухгалтера Марию Новик переведут из ИВС ГУВД Мингорисполкома в СИЗО № 1 на Володарского. У них статус подозреваемых. 

"Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение. Если оно не предъявлено, мера пресечения отменяется, то есть наших коллег могут отпустить из-под стражи и через 10 дней", — говорится в сообщении tut.by.

Главного бухгалтера ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Анжелу Ассад также заключили под стражу. Где она находится и будет содержаться, родственникам точно неизвестно.

Директор стартапа RocketData Дарья Данилова, которая была менеджером проекта tut.by под названием tam.by, подозревается по ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Она находится в СИЗО КГБ.

Менеджер Андрей Авдеев также в СИЗО КГБ в статусе подозреваемого.

Оставшаяся на свободе команда tut.by не знает статус и местонахождение заместителя директора по техническим вопросам Александра Дайнеко, юриста Екатерины Ткаченко, бывшего юриста ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Ирины Костюченко и гендиректора Hoster.by Сергея Повалишева.

Вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом.

Журналистка tut.by Адарья Гуштын (супруга главного редактора сайта "Наша Ніва" Егора Мартиновича) сегодня была вызвана в ДФР КГК и вышла оттуда после пятичасового допроса.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Родственникам некоторых задержанных сотрудников портала tut.by сообщили, что те находятся в статусе подозреваемых и будут содержаться под стражей....
 
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