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Минск, 21 мая. Ситуацию в белорусской медиасфере обсудила с международными партнерами демократический лидер Светлана Тихановская.

По сообщению ее пресс-службы, политик созвонилась с послом Японии в Литве Широ Ямасаки. "Они обсудили атаку на tut.by и другие медиа. Также она сообщила послу о репрессиях против белорусских спортсменов, ведь летом Токио принимает Олимпиаду", — отмечается в релизе.

Япония активно поддерживает белорусов в "Большой семерке" (G7) и Совете по правам человека ООН, поэтому Тихановская предложила свое участие в саммите G7 в Лондоне в июне, чтобы представить там интересы белорусов, сообщает пресс-служба демлидера. В состав G7 входят Канада, США, Япония, Великобритания, Германия, Италия и Франция.

Тихановская созвонилась также с вице-министром иностранных дел Испании Кристиной Галлах. После декабрьского визита Тихановской в эту страну испанское правительство "впервые выработало общую политику по Беларуси", говорится в сообщении пресс-службы демлидера. Теперь Тихановская "обратилась с конкретным призывом: разработать программу поддержки независимых белорусских СМИ, включая юридическую и техническую помощь журналистам". Кроме того, она предложила рассмотреть вопрос "о немедленном расширении санкций".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская обсудила ситуацию в белорусской медиасфере с международными партнерами и выразила готовность принять участие в саммите "Большой семерки" Минск, 21 мая. Ситуацию в белорусской медиасфере обсудила с международными партнерами демократический лидер Светлана Тихановская. По сообщению ее пресс-службы,...

БелаПАН.