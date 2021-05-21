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Тихановская обсудила ситуацию в белорусской медиасфере с международными партнерами и выразила готовность принять участие в саммите "Большой семерки"
22.05.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 21 мая. Ситуацию в белорусской медиасфере обсудила с международными партнерами демократический лидер Светлана Тихановская.
По сообщению ее пресс-службы, политик созвонилась с послом Японии в Литве Широ Ямасаки. "Они обсудили атаку на tut.by и другие медиа. Также она сообщила послу о репрессиях против белорусских спортсменов, ведь летом Токио принимает Олимпиаду", — отмечается в релизе.
Япония активно поддерживает белорусов в "Большой семерке" (G7) и Совете по правам человека ООН, поэтому Тихановская предложила свое участие в саммите G7 в Лондоне в июне, чтобы представить там интересы белорусов, сообщает пресс-служба демлидера. В состав G7 входят Канада, США, Япония, Великобритания, Германия, Италия и Франция.
Тихановская созвонилась также с вице-министром иностранных дел Испании Кристиной Галлах. После декабрьского визита Тихановской в эту страну испанское правительство "впервые выработало общую политику по Беларуси", говорится в сообщении пресс-службы демлидера. Теперь Тихановская "обратилась с конкретным призывом: разработать программу поддержки независимых белорусских СМИ, включая юридическую и техническую помощь журналистам". Кроме того, она предложила рассмотреть вопрос "о немедленном расширении санкций".
БелаПАН.
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Тихановская обсудила ситуацию в белорусской медиасфере с международными партнерами и выразила готовность принять участие в саммите "Большой семерки"
Минск, 21 мая. Ситуацию в белорусской медиасфере обсудила с международными партнерами демократический лидер Светлана Тихановская. По сообщению ее пресс-службы,...
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