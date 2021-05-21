Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 мая. У администрации Парка высоких технологий не было никаких претензий к деятельности ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" как резидента ПВТ до 18 мая, сообщил соучредитель портала tut.by Кирилл Волошин во время онлайн-брифинга 21 мая.

Он назвал "довольно неожиданным заявлением" оглашенную накануне представителями департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в эфире госТВ информацию о том, что организация пользовалась налоговыми льготами безосновательно, поскольку не все используемое программное обеспечение было разработано внутри компании.

"Tut.by являлся резидентом ПВТ с 2019 года. Естественно, как и все остальные резиденты, tut.by подавал бизнес-план, его долго проверяли, несколько раз переделывали, его принимала экспертная комиссия", — пояснил Волошин.

По его словам, "ТУТ БАЙ МЕДИА" регулярно проходило проверки по бухгалтерии и уплате налогов, резидент отчитывался и администрации ПВТ. "Никаких претензий до 18 мая к программному обеспечению tut.by не поступало. При этом решение [об исключении] принято парком одномоментно, без всяких разбирательств, без предупреждений, без судебных решений", — сказал соучредитель tut.by.

18 мая ДФР КГК провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам. В тот же день администрацией ПВТ принято решение о лишении компании статуса резидента парка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соучредитель tut.by: У администрации ПВТ до 18 мая претензий не было Минск, 21 мая. У администрации Парка высоких технологий не было никаких претензий к деятельности ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" как резидента ПВТ до 18 мая, сообщил соучредитель...

БелаПАН.