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Кирилл Волошин: По "делу tut.by" задержано 15 человек (дополнено)

22.05.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 мая. По уточненной информации, в связи с уголовным делом в отношении ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" задержано 15 человек. Об этом 21 мая во время онлайн-брифинга, посвященного ситуации с закрытием tut.by, сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин.

Не все задержанные являются сотрудниками tut.by. Из сотрудников это генеральный директор Людмила Чекина; главный редактор Марина Золотова; редактор Ольга Лойко; заместитель директора Ирина Рыбалко; журналистка Елена Толкачева; главный бухгалтер Анжела Ассад; заместитель главного бухгалтера Мария Новик; главный инженер Алла Лапатко; заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко; менеджер Андрей Авдеев; юрист Екатерина Ткаченко.

Также задержаны бывший юрист компании Ирина Костюченко (перешла на новое место работы), директор компании hoster.by Сергей Повалишев и директор Rocket Data Дарья Данилова.

"Задержаны по мало понятным пока нам причинам программисты, люди, не связанные напрямую с tut.by, как, например, директор аффилированной с нами компании, дружественной hoster.by, — отметил Волошин. — Под домашним арестом находится никак не связанная с бизнесом tut.by вдова основателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская. У нее нет доли в компании, и к операционной деятельности она, естественно, не имеет отношения, как, собственно, и журналисты, и редакторы, и системные администраторы. Они все не имели отношения к хозяйственной деятельности, поэтому обвинение в неуплате налогов, не очень понятно, каким образом их касается".

По словам Волошина, из акционеров ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" кроме него самого сейчас на свободе Ксения Иванова и Евгения Чернявская (дочь Зиссера, мажоритарный акционер), но все они находятся за пределами Беларуси. В связи с этим Волошин не исключил необходимости назначения исполняющего обязанности гендиректора.

Информации о том, что происходит с сотрудниками по истечении 72 часов от момента их задержания, когда им должны определить меру пресечения или отпустить, у соучредителя портала нет. Волошин выразил надежду, что их отпустят, однако "прогнозы не оптимистичные".

Говоря о hoster.by, он подчеркнул, что сервис функционирует, но в принципе никакой связи в его деятельности с tut.by нет.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. По уточненной информации, в связи с уголовным делом в отношении ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" задержано 15 человек. Об этом 21 мая во время онлайн-брифинга,...
 
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