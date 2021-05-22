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Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки нефти
22.05.2021 12:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Иьльхам Алиев поговорили по телефону, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Беседа президентов состоялась в субботу, 22 мая. А не так давно - 13 и 14 апреля -
"Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений", - сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Кроме того, Лукашенко и Алиев обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Баку.
Так, в ближайшее время в Минске ждут сразу несколько делегаций из Азербайджана – специалистов по градостраительству и сельскому хозяйству.
"В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане", - проинформировали в пресс-службе.
Алиев в свою очередь подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по инциденту, возникшему ранее. "Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни", - сказали в пресс-службе.
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В этом году Беларусь планируют закупить у Азербайджана миллион тонн нефти, на апрель уже поставлено порядка 300 тысяч тонн.
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