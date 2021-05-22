Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Иьльхам Алиев поговорили по телефону, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Беседа президентов состоялась в субботу, 22 мая. А не так давно - 13 и 14 апреля - Лукашенко находился в Баку с официальным визитом. Тогда же посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сообщил, что Минск намерен в этом году закупить миллион тонн азербайджанской нефти . В прошлом году Азербайджан поставил в республику примерно 800 тысяч тонн нефти.

"Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений", - сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Кроме того, Лукашенко и Алиев обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Баку.

Так, в ближайшее время в Минске ждут сразу несколько делегаций из Азербайджана – специалистов по градостраительству и сельскому хозяйству.

"В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане", - проинформировали в пресс-службе.

Алиев в свою очередь подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по инциденту, возникшему ранее. "Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни", - сказали в пресс-службе.