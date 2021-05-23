Песков прокомментировал слова Путина про выбивание зубов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Россия хочет дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть именно дружбой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", – сказал он в интервью, показанном на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, какие страны имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда обещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.

При этом Песков подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на свое. "Но мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", – добавил Песков.

Напомним, на заседании оргкомитета "Победа" 20 мая Путин напомнил о некоторых публичных заявлениях, в которых выражалось недовольство тем, что богатства Сибири принадлежат только России, и пообещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.

О месте встречи с Байденом

"Встреча обсуждается. Министр (иностранных дел Сергей – Sputnik) Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином (госсекретарем Энтони – Sputnik) Блинкеном и президент будет принимать решение", – рассказал Песков.

Когда Владимир Путин примет решение по встрече с американским лидером Джо Байденом, общественность сразу проинформируют, заверил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.

О возможных переговорах с Зеленским

Песков заявил, что в плане организации встречи лидеров России и Украины предстоит еще много поработать.

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру… Они говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", – добавил он.