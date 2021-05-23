Встреча Путина и Лукашенко состоится на следующей неделе в Сочи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на следующей неделе в Сочи, сообщает телеканал "Россия 1".

Напомним, новую встречу Лукашенко и Путина пресс-служба белорусского лидера анонсировала 9 мая. "Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", – сообщалось по итогам телефонного разговора президентов, в ходе которого лидеры поздравили друг друга и народы двух стран с Днем Победы. Однако дата и место предстоящей встречи на высшем уровне не указывались.

Во вторник, 18 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал , что идет подготовка встречи двух лидеров. Он уточнил, что правительство работает над исполнением поручений, которые ранее дали главы государств по результатам общения в предыдущий раз.

Предстоящая встреча двух лидеров станет уже третьей с начала года. Предполагается, что они вновь будут общаться в формате тет-а-тет.

О чем Лукашенко и Путин говорили ранее

Первая в этом году встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 22 февраля в Сочи , вторая – 22 апреля в Москве . Оба раза переговоры проходили в формате "один на один", при этом лидеры подчеркивали их важность.

Подробности второй встречи, которая длилась 4 часа, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, переговоры носили рабочий характер. Лидеры двух стран обсуждали в первую очередь вопросы экономического сотрудничества, в том числе, в сфере высоких технологий.

"Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", – заявил Песков, добавив, что "вопросы "слияния" России и Беларуси не обсуждались".