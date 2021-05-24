Глава евродипломатии прокомментировал инцидент с рейсом Ryаnair в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель отреагировал на воскресный инцидент с рейсом Ryаnair, совершившим незапланированную посадку в Минске.

"Эта ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия произошедшего, в том числе примет меры против ответственных лиц", - говорится в заявлении главы евродипломатии, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Боррель также призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета, в результате чего задержали основателя и бывшего редактора признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Дипломат призвал к немедленному освобождению журналиста. По его словам, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа.

Из-за чего посадили самолет Ryаnair в Минске

Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в 10:29 воскресенья маршрутом до Вильнюса. Но приземлился не в литовской столице, а белорусской из-за сообщения о минировании борта. Как сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, приказ о посадке самолета в Минске отдал лично глава государства. Для сопровождения борта в небо был поднят истребитель белорусских ВВС.

К месту была направлена аварийно-спасательная техника, однако помощь спасателей не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

Информация о минировании в итоге не подтвердилась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340.

Как стало известно позднее, по результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред признанных экстремистскими Telegram-канала Nexta и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

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