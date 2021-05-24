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Парламент завтра обратится к президенту с просьбой об изменении Конституции
24.05.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. В ходе сессии во вторник в Овальном зале будет рассмотрен один вопрос. Национальное собрание обратится к президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе нижней палаты.
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