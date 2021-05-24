МИД Беларуси: ситуация с Ryanair явно нагнетается и политизируется

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур, говорится в заявлении МИД Беларуси по поводу ситуации с самолетом Ryanair.

"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться", - подчеркивается в документе и говорится, что вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях.

Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.

При этом отмечается, что правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, везде и для всех.

"В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными", - подчеркивает МИД.

Ведомство призывает тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов.

"Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - заявил МИД.

При этом внешнеполитическое ведомство сожалеет, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Далеко не первый случай в истории полетов

Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем Романа Протасевича – не первый случай в истории воздушной авиации.

Похожий громкий инцидент произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.