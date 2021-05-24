Лавров: ситуация в Беларуси стабилизировалась, люди устали от беспорядков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Россия констатирует стабилизацию ситуации в Беларуси, несмотря на внешнее давление на республику, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью газете "Аргументы и факты" он отметил, что "эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию".

"Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность", - отметил он.

О попытках госпереворота

Глава МИД РФ затронул и тему госпереворота в республике. По его словам, попытка вооруженной смены власти, вероятно, планировалась при участии американских спецслужб.

"Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Напрашивается аналогия с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года", - отметил министр.

При этом министр отметил, что подобного рода попытки смены власти с участием гражданина США "вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран".

По словам Лаврова, в таких случаях задействуются все возможные методики цветных революций.

О призывах к новым акциям протеста

Министр иностранных дел России выразил обеспокоенность очередными призывами Светланы Тихановской к мобилизации протестов в республике в августе-сентябре.

"Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах", - сказал Лавров.

Он добавил, что Запад наверняка будет оказывать давление на страну. При этом по-прежнему будут звучать предложения об экономической помощи за "переход к демократии".

"Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием", - отметил Лавров.

Он отметил, что поддержка "белорусской эмигрантской оппозиции" продолжается на всех фронтах – медийном, политическом, финансовом.

Россия не оставит в беде

При это глава МИД РФ заверил, что Россия не оставит "Беларусь в беде".

"Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности", - подчеркнул Сергей Лавров.