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Лавров высказался о ситуации с самолетом Ryanair
24.05.2021 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Важно на трезвую голову оценить ситуацию вокруг
Он отметил, что белорусская сторона готова предоставить всю необходимую для расследования информацию.
"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", – сказал Лавров на пресс-конференции.
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, представитель МИД Беларуси
"Я думаю, что это абсолютно разумный подход", – добавил Сергей Лавров.
О задержанной россиянке
Российские власти связались с отцом россиянки, которая летела вместе с Романом Протасевичем и также была задержана. Посольство РФ обратилось в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию о гражданке РФ и обеспечить к ней консульский доступ, уточнил глава ведомства.
Ранее в российской дипмиссии
Что произошло
Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в Вильнюс 10:29 воскресенья, однако до пункта назначения не долетел – из-за сообщения о минировании он совершил экстренную посадку в аэропорту Минск. Среди пассажиров был
Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Не уникальный случай
Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем
Похожий громкий инцидент произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
Еще один случай произошел в октябре 2016 года, когда белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев для проверки сообщения об угрозе национальной безопасности Украины.
Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс Киев — Минск, вернулся в киевский аэропорт из-за угрозы украинских властей поднять истребители. После посадки правоохранительные органы Украины сняли с рейса пассажира - гражданина Армении. МИД Беларуси заявил протест и вручил ноту Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера.
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Москва уже связалась с отцом гражданки РФ, которая была на борту севшего в Минске самолета вместе с Романом Протасевичем.
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