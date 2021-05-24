ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конституционная комиссия рассмотрит статус ВНС

24.05.2021 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Изменения положений о местных органах управления и самоуправления, а также закрепление полномочий Всебелорусского народного собрания в Основном законе страны будут в центре внимания Конституционной комиссии на заседании в среду. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил член данной комиссии, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Депутат подтвердил, что парламент в ходе сессии во вторник озвучит обращение к президенту с просьбой внести в Национальное собрание законопроект о закреплении в Конституции единого дня голосования. После принятия такого документа выборы в местные советы депутатов будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентской избирательной кампанией.

"Депутатский корпус не планирует инициировать какие-либо еще поправки в Основной закон. Завтра речь пойдет только о введении единого дня голосования", - уточнил Игорь Марзалюк.

По мнению Марзалюка, статус Всебелорусского собрания можно обозначить как высший представительный орган народовластия, в компетенции которого – гарантии по сохранению суверенитета и территориальной целостности страны.

Как рассказал корреспонденту Sputnik член Конституционной комиссии, руководитель КСДС Юрий Воскресенский, ВНС не будет подменять собой какие-то органы власти. Например, полномочия Всебелорусского собрания и парламента будут разведены.

"ВНС должно определять стратегические пути развития страны, в том числе социально-экономические направления. Это может быть большой диалоговой площадкой, которая наиболее полно отражает весь спектр мнений, представленных в нашем обществе. А парламент уже будет принимать законы, учитывая мнение этой площадки с конституционным статусом", - считает Юрий Воскресенский.

Что касается остальных изменений, то над ними продолжает работать Конституционная комиссия. К августу нынешнего года они должны быть представлены главе государства. Поправки будут приниматься на референдуме, который пройдет как самостоятельная политическая кампания.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полномочия Всебелорусского народного собрания планируют закрепить в Конституции - оно может стать высшим представительным органом народовластия и большой...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров: ситуация в Беларуси стабилизировалась, люди устали от беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by