Конституционная комиссия рассмотрит статус ВНС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Изменения положений о местных органах управления и самоуправления, а также закрепление полномочий Всебелорусского народного собрания в Основном законе страны будут в центре внимания Конституционной комиссии на заседании в среду. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил член данной комиссии, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Депутат подтвердил, что парламент в ходе сессии во вторник озвучит обращение к президенту с просьбой внести в Национальное собрание законопроект о закреплении в Конституции единого дня голосования. После принятия такого документа выборы в местные советы депутатов будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентской избирательной кампанией.

"Депутатский корпус не планирует инициировать какие-либо еще поправки в Основной закон. Завтра речь пойдет только о введении единого дня голосования", - уточнил Игорь Марзалюк.

По мнению Марзалюка, статус Всебелорусского собрания можно обозначить как высший представительный орган народовластия, в компетенции которого – гарантии по сохранению суверенитета и территориальной целостности страны.

Как рассказал корреспонденту Sputnik член Конституционной комиссии, руководитель КСДС Юрий Воскресенский, ВНС не будет подменять собой какие-то органы власти. Например, полномочия Всебелорусского собрания и парламента будут разведены.

"ВНС должно определять стратегические пути развития страны, в том числе социально-экономические направления. Это может быть большой диалоговой площадкой, которая наиболее полно отражает весь спектр мнений, представленных в нашем обществе. А парламент уже будет принимать законы, учитывая мнение этой площадки с конституционным статусом", - считает Юрий Воскресенский.

Что касается остальных изменений, то над ними продолжает работать Конституционная комиссия. К августу нынешнего года они должны быть представлены главе государства. Поправки будут приниматься на референдуме, который пройдет как самостоятельная политическая кампания.

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