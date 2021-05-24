Литва не будет пропускать рейсы, пересекшие территорию Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Литовский премьер Ингрида Шимоните сообщила, что республика не будет пропускать авиарейсы, пересекшие воздушное пространство Беларуси, передало новостное агентство Bloomberg.

"Литва откажется от рейсов из белорусского воздушного пространства", – сказала она.

При этом Литва рекомендует перенаправлять все рейсы из Беларуси.

В понедельник на внеочередном заседании правительства балтийской республики было принято решение о запрете прибытия в аэропорты Литвы самолетов, маршрут которых проходит через белорусское воздушное пространство.

Кабмин страны запретил также вылет из аэропортов Литвы самолетов, которые намерены пересечь Беларусь.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту самолета находился экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Кроме того, в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса.

Вместе с Романом Протасевичем была задержана и его девушка. София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в ЕГУ на программе "Международное право и право Европейского союза".