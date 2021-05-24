Минск рассчитывает, что ЕС не введет запрет на полеты через Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Минск рассчитывает, что в ЕС "возобладает благоразумие", и запрет на полеты европейских компаний через Беларусь вводиться не будет, заявил на брифинге в понедельник гендиректор предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро.

"Служба управления воздушным движением выполнила все в соответствии со своими должностными обязанностями. В любой стране выполнялись бы такие операции. Командир принял решение о посадке в аэропорту Минск. Изменения по трафику небольшие есть", – отметил Чуро.

В условиях пандемии на территории Беларуси в сутки обслуживается в среднем около 400 воздушных судов, добавил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский. Пока фиксируются единичные отмены, добавил он.

"Во-первых, это экономически невыгодно для авиакомпаний – облетать Беларусь. Мы все равно кратчайший коридор для полетов в Российскую Федерацию. Я хотел бы, чтобы экономический смысл преобладал. И правильные дружеские отношения между странами тоже, чтобы эта ситуация не политизировалась. Никаких угроз для безопасности полетов воздушных судов, которые идут через наше воздушное пространство, нет, мы это заявляем со всей ответственностью", – подчеркнул Сикорский.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

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