Посол Латвии в Беларуси прибыл в МИД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис приехал в Министерство иностранных дел республики.

Посол отказался от комментариев журналистам сославшись на то, что не может опоздать на встречу.

В понедельник в сети появилось видео, снятое в Риге. На ролике видно, как глава латвийского МИД и мэр столицы снимают государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и меняют его на бело-красно-белый.

Борьба с БЧБ

В конце января Генеральная прокуратура анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

Объяснили все это тем, что в ведомство поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, "который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле", к экстремистской символике.

В новом КоАП, который вступил в силу с 1 марта 2021 года, ужесточается наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся штрафы за незаконное использование флагов.

За использование запрещенной символики, в частности, БЧБ-флаг на балконе, теперь по новому кодексу можно получить штраф до 580 рублей для физического лица и до 1740 рублей – для юридического.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов Великой Победы, мира и созидания.