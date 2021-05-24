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Посол Латвии в Беларуси прибыл в МИД

24.05.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис приехал в Министерство иностранных дел республики.

Посол отказался от комментариев журналистам сославшись на то, что не может опоздать на встречу. 

В понедельник в сети появилось видео, снятое в Риге. На ролике видно, как глава латвийского МИД и мэр столицы снимают государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и меняют его на бело-красно-белый.

Борьба с БЧБ

В конце января Генеральная прокуратура анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

Объяснили все это тем, что в ведомство поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, "который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле", к экстремистской символике.

В новом КоАП, который вступил в силу с 1 марта 2021 года, ужесточается наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся штрафы за незаконное использование флагов.

За использование запрещенной символики, в частности, БЧБ-флаг на балконе, теперь по новому кодексу можно получить штраф до 580 рублей для физического лица и до 1740 рублей – для юридического.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов Великой Победы, мира и созидания.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в Риге глава латвийского МИД и мэр столицы сняли государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и заменили его на бело-красно-белый.
 
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