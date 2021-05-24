Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Великобритания отказалась принимать рейсы "Белавиа", сообщил государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс.

"После принудительного перенаправления вчера самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на полеты "Белавиа", – написал Шэппс в Twitter.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021

​Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.

Позиция МИД Беларуси

"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться", – говорится в заявлении МИД Беларуси по поводу ситуации с самолетом Ryanair.

Ведомство призывает помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов.

"Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - заявил МИД.

При этом внешнеполитическое ведомство сожалеет, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами.

Заявление "Белаэронавигации"

Минск рассчитывает, что в ЕС "возобладает благоразумие", и запрет на полеты европейских компаний через Беларусь вводиться не будет, заявил на брифинге в понедельник гендиректор предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро.

В условиях пандемии на территории Беларуси в сутки обслуживается в среднем около 400 воздушных судов, добавил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский. Пока фиксируются единичные отмены, добавил он.

"Во-первых, это экономически невыгодно для авиакомпаний – облетать Беларусь. Мы все равно кратчайший коридор для полетов в Российскую Федерацию. Я хотел бы, чтобы экономический смысл преобладал. И правильные дружеские отношения между странами тоже, чтобы эта ситуация не политизировалась. Никаких угроз для безопасности полетов воздушных судов, которые идут через наше воздушное пространство, нет, мы это заявляем со всей ответственностью", – подчеркнул Сикорский.