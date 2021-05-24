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Украина собирается прекратить авиасообщение с Беларусью
24.05.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью, сообщает пресс-служба украинского президента.
Такое поручение Владимир Зеленский дал во время совещания, в ходе которого были проанализированы события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, совершившего 23 мая вынужденную посадку в аэропорту Минска.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", – говорится в сообщении пресс-службы.
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Инцидент с самолетом Ryanair
23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.
По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.
В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.
В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).
Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.
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Под председательством президента Украины состоялось совещание, в ходе которого были проанализированы события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair,...
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