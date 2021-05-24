Украина собирается прекратить авиасообщение с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью, сообщает пресс-служба украинского президента.

Такое поручение Владимир Зеленский дал во время совещания, в ходе которого были проанализированы события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, совершившего 23 мая вынужденную посадку в аэропорту Минска.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в понедельник об отказе принимать рейсы "Белавиа" заявила Великобритания . Авиакомпаниям этой страны предписано избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.