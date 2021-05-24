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Минтранс сообщил об угрозе «солдатов ХАМАС» взорвать самолет над Вильнюсом
25.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сообщение о том, что самолет Ryanair, выполнявший рейс 23 мая из Афин в Вильнюс, заминирован, было подписано «солдатами ХАМАС».
Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ Артем Сикорский в понедельник на брифинге.
Он привел содержание сообщения.
«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники «Делфи экономик форум» возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», - так было написано в сообщении, по словам Сикорского.
Глава Департамента заявил, что информация сразу была доведена экипажу, «он мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске».
Сикорский сказал, что командир экипажа принял правильное и смелое решение. «Мы сегодня высказали благодарность компании Райнэйр за правильные действия в этой ситуации», - сказал он.
«Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров «диспетчер - пилот». Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было», - заключил Сикорский.
История вопроса
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
В МИД Литвы, Польши и Франции
Произошедшее называют не иначе, как «государственным угоном самолета» и «беспрецедентным актом международного терроризма».
Тем временем объем информации, касающейся инцидента, постоянно пополняется. Список авиакомпаний, которые решили приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси, увеличивается. Это происходит в мире после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и
Уже в ближайшее время ЕС рассмотрит возможность приостановки полетов всех европейских авиакомпаний над Беларусью, запрета для «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС и блокирования наземного транзита в ЕС из Беларуси, сообщает Bloomberg.
Тем временем белорусский авиаперевозчик "Белавиа" сообщает о приостановке рейсов в Литву и обратно.
«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов», - говорится на сайте компании.
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Сообщение о том, что самолет Ryanair, выполнявший рейс 23 мая из Афин в Вильнюс, заминирован, было подписано «солдатами ХАМАС».
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