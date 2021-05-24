Минтранс сообщил об угрозе «солдатов ХАМАС» взорвать самолет над Вильнюсом

Сообщение о том, что самолет Ryanair, выполнявший рейс 23 мая из Афин в Вильнюс, заминирован, было подписано «солдатами ХАМАС».

Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ Артем Сикорский в понедельник на брифинге.

Он привел содержание сообщения.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники «Делфи экономик форум» возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», - так было написано в сообщении, по словам Сикорского.



Его минский аэропорт получил на электронную почту с сервиса protonmail на английском языке.

Глава Департамента заявил, что информация сразу была доведена экипажу, «он мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске».

Сикорский сказал, что командир экипажа принял правильное и смелое решение. «Мы сегодня высказали благодарность компании Райнэйр за правильные действия в этой ситуации», - сказал он.

«Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров «диспетчер - пилот». Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было», - заключил Сикорский.

История вопроса

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

В МИД Литвы, Польши и Франции вызвали временных поверенных и послов Беларуси в связи с инцидентом, произошедшим в небе над Беларусью днем 23 мая. Европейские политики намерены обсудить произошедшее на заседании Европейского совета, многие из них настроены решительно и призывают к срочному введению санкций и проведению международного расследования инцидента.

Произошедшее называют не иначе, как «государственным угоном самолета» и «беспрецедентным актом международного терроризма».

задержанием Романа Протасевича. Тем временем объем информации, касающейся инцидента, постоянно пополняется. Список авиакомпаний, которые решили приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси, увеличивается. Это происходит в мире после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске иРомана Протасевича.

Уже в ближайшее время ЕС рассмотрит возможность приостановки полетов всех европейских авиакомпаний над Беларусью, запрета для «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС и блокирования наземного транзита в ЕС из Беларуси, сообщает Bloomberg.

Тем временем белорусский авиаперевозчик "Белавиа" сообщает о приостановке рейсов в Литву и обратно.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов», - говорится на сайте компании.