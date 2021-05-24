Небо Европы закроют для белорусских самолетов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, сообщил Баренд Лейтсем – официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля.

Данная тема обсуждалась на европейском саммите, который состоялся в понедельник 24 мая.

"Лидеры Евросоюза призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний", – указывается в документе.

Кроме того, там также подчеркивается, что Европейский союз призывает авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.

В документе отмечено, что ЕС осуждает вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair, а в отношении республики как можно скорее должны быть введены дополнительные санкции в рамках соответствующих режимов.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.